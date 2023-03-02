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Spor

Başakşehir, Berkay Aydoğmuş transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Nazilli Belediyespor'da forma giyen Berkay Aydoğmuş'u kadrosuna kattı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Başakşehir, Berkay Aydoğmuş transferini duyurdu
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Başakşehir, TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertliler, ocak ayı transfer döneminin son günlerinde orta sahaya bir transfer takviyesi daha yaptı. Son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. 18 yaşındaki futbolcu TFF 2. Lig'de bu sezon 15 maçta görev alırken, 2 kez gol attı.

Başakşehir, Berkay Aydoğmuş transferine ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Berkay Aydoğmuş'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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