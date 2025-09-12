İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

AA12 Eylül 2025 Cuma 11:03
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamayan (Kayserispor ile 1-1, Eyüpspor ile 0-0) turuncu-lacivertliler, topladığı 2 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.

Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

