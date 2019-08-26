Başakşehir, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Quaresma'ya talip oldu
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona istediği başlangıcı yapamayan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor.
Turuncu Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma’yı renklerine bağlamak istiyor.
Tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euroluk bir sözleşme sunulduğu belirtildi. İstanbul'da kalmak isteyen Portekizli oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Quaresma için Beşiktaş kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılarla anlaşmasını bekliyor.
(TRT Spor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.