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Spor

Başakşehir bir sonraki maça eksik çıkacak

Başakşehir'de forma giyen Sırp futbolcusu Daniel Aleksic ve Brezilyalı Joao Figueiredo, MKE Ankaragücü karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle bir sonraki hafta Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Başakşehir bir sonraki maça eksik çıkacak
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Başakşehir'in Sırp futbolcusu Daniel Aleksic ve Brezilyalı Joao Figueiredo, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, Anakragücü'nü konuk ederken, ev sahibi ekipte Daniel Aleksic, Leo Duarte ve Joao Figueiredo sarı kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 44. dakikasında Aleksic, 47. dakikasında Gaziantep'den ara transferde takıma katılan Figueiredo rakiplerine yaptıkları faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aleksic ve Figueiredo gelecek hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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