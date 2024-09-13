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Spor

Başakşehir, Bodrum FK'ye konuk oluyor

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Başakşehir, 5.hafta maçında yarın deplasmanda ligin yeni takımlarından Bodrum FK'ye konuk olacak.

AA13 Eylül 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Başakşehir, Bodrum FK'ye konuk oluyor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, topladığı 7 puanla haftaya 5. sırada giriyor.

Sipay Bodrum FK ise 4 maçta topladığı 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

İstanbul ekibinde bu karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

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