Başakşehir, Carlos Ponck'u Rizespor'a kiraladı

DHA 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:43

Medipol Başakşehir, Carlos Ponck'un sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ponck için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

RİZESPOR DA AÇIKLADI

Çaykur Rizespor, Carlos Ponck'un Başakşehir'den kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı.

Karadeniz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor'umuz Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nden Carlos Ponck'u sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. İstanbul'da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Carlos Ponck'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."