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Spor

Başakşehir deplasmanda dört köşe

Süper Lig'de küme düşen Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekip Başakşehir maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Başakşehir deplasmanda dört köşe
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Süper Lig'de küme düşen Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekip Başakşehir maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Başakşehir, 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı. Maçın 45. dakikasında Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçta Hatayspor 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu 2-2 yaptı. Başakşehir 82. dakikada Ivan Brnic ile 3-2 öne geçti. Konuk ekip Başakşehir, 90. dakikada Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı.

Başakşehir bu galibiyetin ardındna puanını 51'e yükseltti. Hatayspor 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(54) Samsunspor (32 Maç)

(52) Beşiktaş (31 Maç)

(51) Başakşehir (32 Maç)

(50) Eyüpspor (32 Maç)

(19) Hatayspor (32 Maç)

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