Spor

Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 mücadelede 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 17 puan ve averajla 9. sırada yer aldı.

Ligin geride kalan bölümünde hanesine 25 puan yazdıran Samsunspor ise averajla 6. basamakta bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 7. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Samsunspor, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligde oynanan 6 müsabakanın 4'ünü turuncu-lacivertli ekip, 1'ini Karadeniz temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir 12 kez fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 4 gol kaydetti.

