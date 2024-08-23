Başakşehir deplasmandan beraberlikle dönüyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's konuk oldu.

Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Maç boyunca yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi.

Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

Başakşehir, bu maçın rövanşında St. Patrick's'i 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.