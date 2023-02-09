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Spor

Başakşehir, depremzedeler için yardım tırı gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören depremzedeler için afet bölgesine yardım tırı gönderdi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Başakşehir, depremzedeler için yardım tırı gönderdi
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım tırı gönderdi.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve personel, yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı oldu.

İşte turuncu-lacivertlilerin sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

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