Başakşehir, depremzedeler için yardım tırı gönderdi

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım tırı gönderdi.
Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve personel, yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı oldu.
İşte turuncu-lacivertlilerin sosyal medyadan yaptığı paylaşım:
Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere, kulübümüzün hazırladığı yardım kolilerini taşıyan tır tesislerimizden yola çıktı. https://t.co/urTGj7Cl7j pic.twitter.com/dMvIAfqdyB— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 8, 2023