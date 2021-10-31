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Spor

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 3'te 3 peşinde

Medipol Başakşehir'in başında çıktığı ilk iki lig maçında Beşiktaş ve Antalyaspor'u deviren Emre Belözoğlu, yarın Adana Demirspor ile oynayacakları maçta da 3 puanı hedefliyor.

AA31 Ekim 2021 Pazar 10:45 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 10:48
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı, ikinci maçta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 12, Adana Demirspor'un ise 13 puanı bulunuyor.

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