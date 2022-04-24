Başakşehir evinde 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 65 ve 88. dakikalarda Deniz Türüç ile 77'de Mahmut Tekdemir kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaparken, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Hatayspor ise 49 puanda kaldı ve kazanamama serisi 5 maç oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Altay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hatayspor'da Onur Ergün'ün savunmada hatalı pasında Aleksic ceza sahasında topu kaptı. Aleksic'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanatta Lima topla buluştu. Lima'nın penaltı noktası önüne yaptığı ortada Aleksic topa kafayı vurdu, kaleci Mohamedi sağına uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...