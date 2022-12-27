Başakşehir evinde Antalyaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

DENİZ TÜRÜÇ MAÇI ÇÖZDÜ

Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Türüç, devre arasında oyuna girdi. Başakşehir'in rakip savunmayı aşmakta zorlandığı dakikalarda uzak mesafeden harika bir gole imza atan Deniz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Deniz Türüç, bu gol ile birlikte bu sezon ligdeki 3. golüne ulaşmış oldu.

GHACHA DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor'da maça ilk 11'de başlayan Cezayirli oyuncu Houssam Ghacha, maçın ilk yarısında Leo Duarte ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kendisini denese de oyuna devam edemeyen Ghacha, 27. dakikada yerini Sam Larsson'a bıraktı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde, Başakşehir savunmasında Ndayishimiye'nin ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...

