Başakşehir evinde Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 4'e çıkardı

22 Şubat 2022 Salı 22:09 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 22:13

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın erteleme karşılaşmasında Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 63. dakikada kendi kalesine Musa Çağıran kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un tek sayısı ise 37. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor ise 49 puanla 2. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 7 EKSİK

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan bu mücadelede forma giyemedi.

Üç oyuncu TFF Futbol Müsabaka Talimatı 18. maddesi 1. bendindeki "Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir." maddesi nedeniyle bu mücadelede takımındaki yerlerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takımda cezalı futbolular Stefano Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir de diğer eksikler isimler oldu.

İstanbul ekibinde Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara da hastalığı sebebiyle takımdaki yerini alamadı.

SERDAR GÜRLER, ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Serdar Gürler, eski takımına karşı forma giydi.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizepspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Pizzi, Trezeguet, Caiçara ve Okaka yerine Danijel Aleksic, Nacer Chadi, Ömer Ali Şahiner ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de sahaya çıktı.

KONYASPOR'DAKİ EKSİKLER

Konya ekibinde de 4 oyuncu bu mücadelede forma giyemedi.

Yeşil-beyazlı takımın yeni transferleri Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği bu maçın kadrosunda yer alamadı.

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı da bu maçta takımını yalnız bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertli takımın Konya sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile altı pas içine indirdi, Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

75. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rahmanovic, ceza sahasındaki Bytyqi'ye pasını atı. Rakibinden kurtulan Bytyqi çok sert vurdu, kaleci Volkan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerden gönderdiği topa Gulbrandsen yakın mesafeden gelişine vurdu, kaleci Sehiç topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde arka direkte Ahmed Hassan yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye (Dk. 24 Epureanu), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Lima), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk. 90 Emre Çolak), Gulbrandsen, Chadli (Dk. 77 Atabey Çiçek)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic (Dk 77 Ahmed Hassan), Musa Çağıran, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen (Dk, 77 Barış Yardımcı), Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 68 Rahmanovic), Michalak (Dk. 68 Çekiçi), Bytyqi, Cikalleshi

GOLLER: Dk. 37 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 49 Gulbrandsen, Dk. 62 Musa Çağıran (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 18 Tolga Ciğerci, 45+1 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)