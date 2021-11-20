Başakşehir, evinde Sivasspor'u yıktı

20 Kasım 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:13

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gulbrandsen ve 24. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek sayısı 59. dakikada penaltıdan Pedro Henrique ile geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti. 4 maçlık beraberlik serisi bu mağlubiyetle son bulan Demir Grup Sivasspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Atakaş Hatayaspor'u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU, 5'TE 5 YAPTI

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrasında göreve gelen teknik direktör Emre Belözoğlu, çıktığı 5 maçın hepsini kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN %80'LİK ORAN

Süper Lig tarihinde 7+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim 15 maçta 12 galibiyet alarak %80'lik oran yakalayan Emre Belözoğlu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 73 Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Zulj), Tolga Ciğerci, Gulbrandsen (Dk. 73 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 61 Caiçara), Chadli, Okaka

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Ulvestad (Dk. 90+2 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Gradel, Kayode (Dk. 65 Leke James)

GOLLER: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Ömer Ali Şahiner, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 78 Chadli, Dk. 90+2 Duarte, Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Goutas, Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)