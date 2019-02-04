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Başakşehir fark yarattı

Turuncu-Lacivertliler, 20. hafta itibariyle son 19 yıldaki en fazla puan farkını yakalayıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Başakşehir her alanda rakipleri solladı.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de 44 puanla Galatasaray’ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu. Akhisar’ı 3-0’la geçen Turuncu-Lacivertliler, CimBom’un, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farka ulaştı.

FARK ATANLAR ŞAMPİYON OLUYOR

Galatasaray, 19 yıl önce 20. haftayı en yakın takipçisi Beşiktaş’ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede geçerken sezonu da 79 puanla Beşiktaş’ın 4 puan önünde şampiyon kapatmıştı. O tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Kartal ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. haftada 50 puanla takipçisi G.Birliği’nin 7 puan önünde yer alıyordu. Beşitaş, 100. yılını kutladığı o sezonu Aslan’ın 8 puan önünde şampiyon bitirdi.

LİGİN EN ÇOK KAZANAN TAKIMI

Bu sezon en büyük puan farkına ulaşan Boz Baykuşlar, ligde birçok alanda da zirvede yer alıyor. 13 maçla en çok galip gelen takım olan Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım. Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören Boz Baykuşlar, 0,50’lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursa kalesinde gördü. Gol averajında da 21’e ulaşan Avcı’nın öğrencileri, G.Saray’a da üstünlük kurdu. 

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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