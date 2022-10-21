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Spor

Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN PERFORMANSI

Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir, bu sezon 19 resmi maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç başına 2.32 puan ortalamasını yakaladı.

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