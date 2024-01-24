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Spor

Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 13:09 - Güncelleme:
Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de topladığı 54 puanla zirvede yer alırken, Başakşehir ise 27 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

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