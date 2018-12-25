Başakşehir, Fenerbahçe'nin Adebayor teklifine olumsuz yanıt verdi
Süper Lig'in ikinci devresinde Slimani-Adebayor takasıyla gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir'den olumsuz yanıt geldi.
Süper Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer listesinde yer alan Adebayor için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye Başakşehir'den olumsuz yanıt geldi.
Adebayor'a karşılık Cezayirli yıldızı Islam Slimani'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe, görüşmelerden şimdilik sonuç alamadı.
Süper Lig'de bu sezon 13 maçta forma giyen Adebayor'un 2 golü ve 2 asisti bulunuyor. Slimani'nin ise 14 maçta 1 golü bulunuyor. (Skorer)
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