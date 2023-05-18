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Spor

Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda FTA Antalyaspor ile karşılaşacak olan İstanbul Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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İstanbul Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan turuncu-lacivertliler, cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, ev sahibi İstanbul Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

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