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Spor

Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak.

AA22 Kasım 2024 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan Gaziantep FK ise haftaya 12 puanla giriyor.

Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

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