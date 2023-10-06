Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.