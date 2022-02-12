Başakşehir, Gaziantep FK'yı yeni transferleriyle yıktı

12 Şubat 2022 Cumartesi 17:59 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:13

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, yeni transferler Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti. Pizzi, 34. dakikada ağları havalandırırken, Serdar Gürler'in golü 87. dakikada geldi.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, ligdeki arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 40'a yükseltti. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan iki oyuncu, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Gaziantep FK'ya karşı giydi.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda ikisi zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Tolga Ciğerci, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç yerine Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Tolga Ciğerci ve Duarte kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir de kadroya dahil edilmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Salih Uçan ise yedekler arasında yer aldı. Salih, karşılaşmanın 64. dakikasında Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.

34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

72'nci dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Muhammet'in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammet sert vurdu ancak kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

76'ncı dakikada Merkel'in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan topu kornere çeldi.

87'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Gelişen kontra atakta topla birlikte kat eden Berkay pasını sol kanattaki Guldrandsen'e verdi. Ceza sahası içerisine giren Gulbrandsen'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak arka direğe doğru yükseldi. Topu takip eden Serdar Gürler'in kafayla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 89 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Okaka

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 65 Merkel), Djilobodji, Mendyl, Furkan Soyalp (Dk. 82 Börven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 90+2 Berke Gürbüz)

GOLLER: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caiçara (Medipol Başakşehir), Mendyl (Gaziantep FK)