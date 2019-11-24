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Başakşehir geç açıldı

MEDİPOL Başakşehir bu sezon lig ve Avrupa’da benzer bir tablo ortaya koydu.

  • Star Spor
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Turuncu-Lacivertil ekip Şampiyonlar Ligi eleme turundaki iki maçta Olympiakos’a yenildikten sonra Avrupa Ligi’ndeki ilk karşılaşmada da Roma’ya 4-0 yenildi. Ancak Başakşehir sonraki 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartarak J Grubu’nda liderliğe yükseldi. Boz Baykuşlar ligde de ilk iki maçı kaybetti. Ancak sonraki 10 haftada 6 galibiyet 4 beraberlik alarak zirveye ortak oldu.

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