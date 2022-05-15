Başakşehir, Giresun'da 1 puana razı oldu

Süper Lig'de iddiası kalmayan Giresunspor ile Avrupa için ilk dörtte yer almak isteyen Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 45. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Giresunspor'un golü 72. dakikada Alexis Perez'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 62 puanla haftayı dördüncü sırada kapattı. Giresunspor da 45 puana ulaştı.

Süper Lig'de son hafta Giresunspor, Hatayspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

35. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Okaka'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta, kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Perez'den sekti. Okaka, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Medipol Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Sergio göğsüyle kontrol ettiği topu Umut Nayir'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvaralağı kontrol etti.

54. dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

70. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan pasında topla uluşan Sergio, meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı. Umut'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Chiquinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde boş pozisyonda topla buluşan Perez, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 83 Emre Taşdemir)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 62 Aleksic), Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

GOLLER: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Perez (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 82 Sergio, Dk. 82 Sergen Piçinciol, Dk. 86 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+3 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 82 Aleksic, Dk. 82 Caiçara (Medipol Başakşehir)