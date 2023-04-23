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Spor

Başakşehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde devam etti.

AA23 Nisan 2023 Pazar 00:52 - Güncelleme:
Başakşehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler 45 puanla 5. sırada yer aldı.

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