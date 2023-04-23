Başakşehir, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler 45 puanla 5. sırada yer aldı.