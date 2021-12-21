Başakşehir, Giresunspor'u 3 golle devirdi

21 Aralık 2021 Salı 19:01 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:03

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. GZT Giresunspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

ÖMER ALİ ŞAHİNER, TRABZON'DA YOK

Başakşehir'de 75. dakikada sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Leonardo Duarte'nin yanı sıra Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli'nin yerine Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Luca Lima ve Deniz Türüç ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci kadroya dahil edilmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.

38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58'inci dakikada Visca'nın kullandığı korner vuruşunda Deniz'in topa kafayla dokunuşu kale direğinin yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada Guldbrandsen'in ceza sahası içine pasında Berkay'ın sert şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Caicara sağ kanattan topla hareketlendi. Visca ile verkaç yapan Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan sert şutu kaleci Okan'ın yanından ağlarla buluştu: 2-1.

78'inci dakikada Aleksic'in ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Caicara, Epureanu, Lima (Dk. 65 Guldbrandsen), Ömer Ali, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Mahmut (Dk. 87 Metin Emre), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Berkay, Visca (Dk. 87 Şener), Okaka

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki, Aziz Behic (Dk. 88 Emre), Alexis, Diarra, Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Diabate (Dk. 88 Umut), Sergio, Shapi (Dk. 84 Champness), Balde (Dk. 80 Doukara)

GOLLER: Dk. 17 Deniz, Dk. 69 Caicara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ömer Ali (Medipol Başakşehir) - Traore (GZT Giresunspor)