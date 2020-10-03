Başakşehir - Göztepe | CANLI

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:01

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Başakşehir - Göztepe maçını Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsıoy. Maçın VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'ı ise Erdinç Sezertam.

İlk 11'ler belli oldu...

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Ba

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

Başakşehir - Göztepe maçının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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