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Spor

Başakşehir, Göztepe maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:55
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Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik hazırlıkların ardından gerçekleştirilen duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Tedavileri süren oyuncular fizyoterapist eşliğinde salonda çalışırken, Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Mete Kaan Demir saha çalışmalarına devam etti.

Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 15.00'te İzmir'e hareket edecek.

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