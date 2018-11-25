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Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanında bulunan sahada gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia’nın katılmadığı antrenmanda, Alparslan Erdem’in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00’de başlayacak.

(AA)

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