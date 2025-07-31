İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü (Bugün) Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakika Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakika Christopher Operi kaydetti.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.
Başakşehir, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelecek.