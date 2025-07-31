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Spor

Başakşehir güle oynaya! Tur bileti 4 golle geldi

Başakşehir, Konferans Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı Bulgar ekibi Cherno More'yi evinde 4-0 mağlup etti. Toplam skorda rakibine 5-0'lık üstünlük kuran temsilcimiz adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi31 Temmuz 2025 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Başakşehir güle oynaya! Tur bileti 4 golle geldi
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü (Bugün) Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 4-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakika Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakika Christopher Operi kaydetti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.

Başakşehir, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya gelecek.

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