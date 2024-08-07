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Spor

Başakşehir, Gürcistan'da avantaj için sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçına Gürcistan ekibi Iberia Tiflis karşısında çıkacak olan Başakşehir deplasmandan avantajlı bir şekilde dönmeyi planlıyor.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Başakşehir, Gürcistan'da avantaj için sahaya çıkacak
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan David Dickinson yönetecek. Dickinson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Iberia Tiflis, bir önceki turda Arnavut ekibi Partizani'yi Gürcistan'da oynanan maçta 2-0 yenerken, deplasmanda golsüz berabere kalarak turu atladı.

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

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