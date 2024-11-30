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Spor

Başakşehir haftalar sonra kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Başakşehir haftalar sonra kazandı
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Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Davidson, 10 ve 43. dakikalarda Krzysztof Piatek ve 37. dakikada Deniz Türüç attı. Göztepe'nin tek golünü 61. dakikada Lucas Lima kendi kalesine attı.

Başakşehir'in bu galibiyetle birlikte ligde 6, toplamda ise 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 19 puana yükseldi. Göztepe, 21 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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