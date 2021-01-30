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Spor

Başakşehir - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 22. hafta maçında Medipo Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:45
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Başakşehir - Hatayspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Samet Çavuş yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Turgut Doman. Müsabakanın VAR koltuğunda Burak Şeker otururken, AVAR'da ise Ekrem Kan bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

BAŞAKŞEHİR: 0 - HATAYSPOR: 3
Goller: Dk. 11 Mame Diouf, Dk. 21 Akintola (pen.), Dk. 42 Boupendza (Pen.) (Hatayspor)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

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