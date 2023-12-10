Başakşehir, Hatayspor karşısında 3 puana uzandı!

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'in golü 12. dakikada Mehdi Abeid'den geldi. Hatayspor'da Renat Dadashov, 90+8'de penaltıda kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 15 puana yükseldi. Hatayspor, 18 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK



Turuncu-lacivertliler, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. Kale arkasındaki taraftarlar, İsrail'in saldırısıyla çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Filistin'i unutmadı.

Maç içinde, "Filistin'e özgürlük", "Çocuklar ölmesin" ve "Soykırıma 'dur' de" yazılı pankartlar açan taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlar yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek, meşin yuvarlağı yerden kale önüne gönderdi. Kaleci Erce'yi geçen topa uzanarak vuran Abeid, fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı faulde altıpas gerisine gelen topa Burak Bekaroğlu kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Ömer Faruk'un yeniden ortasında yine Burak kafayla topu Cengiz Demir'e indirdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinde uygun durumdaki kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada savunmadaki Duarte'ye yaptığı baskıyla topu kapan Dadashov, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Azerbaycanlı futbolcu, pasını penaltı noktası civarındaki Strandberg'e verdi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada sağ kanatta topu alarak atağı sürükleyen Piatek, ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direğe hareketlenen Figueiredo uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

58. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

90+4. dakikada RAMS Başakşehir ceza sahası içinde Opoku ile Hodzic arasındaki hava topu mücadelesinde Hodzic yerde kaldı. Maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, Video Yardımcı Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi Opoku'nun rakibinin yüzüne müdahalesini tespit eden Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Burak Şeker, maçın 20. dakikasından sarı kartı bulunan Opoku ikinci sarı kattan oyundan attı.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadele turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

Gol: Dk. 12 Abeid (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Opoku (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 81 Volkan Babacan (RAMS Başakşehir), Dk. 64 Kerim Alıcı, Dk. 86 Rivas, Dk 90+5 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)