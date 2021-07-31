Başakşehir hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

DHA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:56

Mücadeleye Başakşehir, Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, Tolga, Visça, Berkay, Aleksic ve Muhammet ilk 11'iyle başladı. Kasımpaşa'nın ilk 11'i ise Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve Umut'tan oluştu. Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa, 48'inci dakikada Tarkan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53'üncü dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı.