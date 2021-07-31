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Spor

Başakşehir hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:56
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Mücadeleye Başakşehir, Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, Tolga, Visça, Berkay, Aleksic ve Muhammet ilk 11'iyle başladı. Kasımpaşa'nın ilk 11'i ise Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve Umut'tan oluştu. Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa, 48'inci dakikada Tarkan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53'üncü dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı.

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