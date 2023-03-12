Başakşehir için ligde işler yolunda gitmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

Bu sezon 7. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 40 puanla 6. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart Çarşamba günü 1-1'in rövanşında Belçika ekibi Gent'i konuk edecek turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında ise 19 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

ADNAN JANUZAJ KIRMIZI KART GÖRDÜ



Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Adnan Januzaj, mücadelenin 35. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Januzaj'ın Beşiktaş'lı Gedson'a faulünün ardından VAR Merkezi'nden gelen uyarıyla hakem Mete Kalkavan, pozisyonu izlemek için saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, Januzaj'a kırmızı kartını gösterdi

Bu kart Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde gördüğü 3. kırmızı kart oldu. İstanbul ekibinde daha önce de Mahmut Tekdemir ve Stefano Okaka kırmızı kart gören isimler olmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAMLELERİ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında üç önemli oyuncusunu sahaya sürdü.

Berkay Özcan ve Serdar Gürler karşılaşmanın 73'üncü, Stefano Okaka da 79. dakikada oyuna dahil oldu. Belözoğlu'nun bu hamleleri de sonucu değiştirmeye yetmedi.