Başakşehir iki maç sonra kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla geçerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov attı. Kasımpaşa'nın golü 79. dakikada Adem Arous'tan geldi.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Başakşehir, 16 puana yükseldi. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.

İKİ İSİM FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK!

Konuk ekip Başakşehir'de sakatlanan Onur Bulut, 53. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.

Jerome Opoku ise 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başakşehir'de Davie Selke ise 75. dakikada kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.