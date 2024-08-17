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Spor

Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Portekizli orta saha oyuncusu Djalo bu maçta da forma giyemeyecek.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, hafta içinde oynadığı 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başakşehir deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

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