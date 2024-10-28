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Spor

Başakşehir ile Eyüpspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

28 Ekim 2024 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
Başakşehir ile Eyüpspor puanları paylaştı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Eyüpspor adına 28. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.

Başakşehir'in golünü 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir 15 puana yükselirken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkan Eyüpspor 16 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi önünden sert şutunda, kaleci Berka direk dibinden topu kornere çeldi.

28. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Başakşehir ceza sahasında Crespo'nun uzaklaştırmak istediği top Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önündeki Thiam'a geldi. Thiam'ın sol çaprazdan yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

30. dakikada Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe doğru gelen topa Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Berke sağına uzanıp topu kornere gönderdi.

38. dakikada ev sahibi takım bir fırsatı daha değerlendiremedi. Sol kanattan Kemen'in ortasında altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

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