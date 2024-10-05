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Spor

Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi. Kayserispor, Sinan Kaloğlu dönemine 1 puanla başladı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı
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Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 32. dakikada Carlos Mane ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 53. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu dönemine 1 puanla başladı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 14, Kayserispor 4 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Kemen'in altıpas önüne yaptığı ortaya Pelkas ayak içiyle vurdu, kaleci son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada turuncu-lacivertli takım net bir fırsatı kullanamadı. Pelkas'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Piatek'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Berkay rahat pozisyonda gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berat'tan sıyrılan Cardoso'nun arka direğe yaptığı ortaya yakın mesafeden Mane kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada konuk ekip 2. golüne yaklaştı. Sağ kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada Karimi ceza sahası içinde topu kontrol etti, yakın mesafeden aşırtma vuruşunda kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Hamza uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Piatek, ceza sahasına girer girmez ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

57. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında, Onur'un pasıyla topla buluşan Serdar Gürler, açısını düzeltip ceza sahası dışından ayak içiyle köşeye sert bir şut gönderdi, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Bilal sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 46 Onur Ergün), Berkay Özcan (Dk. 82 Djalo), Deniz Türüç (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Pelkas (Dk. 68 Figueiredo), Davidson (Dk. 46 Serdar Gürler), Piatek

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Karimi (Dk. 67 Ackah), Arif Kocaman, Carole (Dk. 84 Hasan Ali Kaldırım), Baran Ali Gezek (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Bourabia, Boa Morte, Cardoso (Dk. 84 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Nazon

Goller: Dk. 32 Mane (Bellona Kayserispor), Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 12 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 90 Ackah (Bellona Kayserispor)

  • Başakşehir vs Kayserispor
  • Süper Lig
  • Fatih Terim Stadyumu

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