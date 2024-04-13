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Spor

Başakşehir ile Pendikspor yarın kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir deplasmanda Pendikspor ile mücadele edecek.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Başakşehir ile Pendikspor yarın kozlarını paylaşacak
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligdeki son maçında Beşiktaş ile berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, bu sezon 31 mücadelede 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 43 puana sahip.

Son 2 maçında 4 puan toplayan Pendikspor ise 30 puanla aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük'ün ardından 19. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı RAMS Başakşehir, 4-1 kazanmıştı.

PİATEK CEZALI

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Krzysztof Piatek, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezası sona eren Deniz Türüç ise takımındaki yerini alabilecek.

İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 4 futbolcu, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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