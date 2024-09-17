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Spor

Başakşehir ile Samsunspor 3. kez kozlarını paylaşacak

Başakşehir, yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak.

IHA17 Eylül 2024 Salı 11:00 - Güncelleme:
Başakşehir ile Samsunspor 3. kez kozlarını paylaşacak
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak haftaya 10 puanla 3. sıra başladı. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 3. RANDEVU

Başakşehir, Samsunspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir 1 kez galip gelirken, 1 maç ise berabere bitti. Söz konusu 2 randevu da geçtiğimiz sezon oynandı. Samsun'daki mücadele golsüz biterken, İstanbul'da oynanan mücadele ise Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖMER ALİ SAKAT, PELKAS KART CEZALISI

Başakşehir'de sakatlığı devam eden Ömer Ali Şahiner, Samsunspor karşısında formaya giyemeyecek. Süper Lig'in 4. haftasında Bodrum FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Dimitris Pelkas ise takımını yalnız bırakacak.

BAŞAKŞEHİR, SEZONA 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİYLE BAŞLADI

Turuncu-lacivertliler, bu sezon 6'sı UEFA Konferans Ligi Elemeleri, 4'ü Trendyol Süper Lig olmak üzere oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonu 10 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, söz konusu 10 maçta 26 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

PİATEK, YENİ SEZONA FORMDA BAŞLADI

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, 10 maçta attığı 8 golle, yeni sezona formda başladı. 29 yaşındaki futbolcu UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 4 gol kaydederken, Süper Lig'de ise 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Samsunspor - RAMS Başakşehir maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

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