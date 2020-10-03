03 Ekim 2020 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:12

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezondaki kötü başlangıcını sürdürüyor. Göztepe'yi konuk eden turuncu mavililer karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ilk 3 maçını kaybeden ve gol dahi atamayan Başakşehir, gol orucunu sürdürürken ilk puanını almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Berkan'ın soldan yerden kullandığı Göztepe kornerinde, Başakşehir savunmasında Ponck topu uzaklaştırdı.

18. dakikada Ponck'un Göztepe ceza yayından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi ve topa tek hamlede hakim oldu.

26. dakikada Soner Aydoğdu'nun Başakşehir ceza sahası ön çizgisinin 1 metre gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

32. dakikada soldan Alexic'in kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinden Ponck topa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak Göztepe kalesinin üzerinden dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yerden yapılan ortada, Demba Ba topu ıskaladı. Boşta kalan topla Mete Kaan ceza sahasının sol çaprazında buluştu. Genç futbolcunun şutunda, Atınç Nukan kale cizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırdı.

38. dakikada Caiçara'yı kolundan çeken Tripic sarı kart gördü.

43. dakikada sağdan Tripic'in kullandığı kornerde, ön direkte Crivelli topa ayak koyarak tehlikeyi Başakşehir kalesinden uzaklaştırdı.

45. dakikada hakem ilk yarının sonuna en az iki dakika ekledi.

2. YARI

46. dakikada Göztepe'de Mossoro'nun yerine Guilherme oyuna girdi.

50. dakikada Alexic'in Göztepe ceza yayından sert şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.56. dakika Crivelli'nin sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yerden ortasında, Mete Kaan arka direkte topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Göztepe'de Berkan'ın yerine Burekovic oyuna girdi.

62. dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Atınç topu uzaklaştırdı.



69. dakikada Başakşehir'de Mete Kaan ve Mehmet Topal'ın yerine Kerim Frei ve Mahmut Tekdemir oyuna girdi.



73. dakikada sağ çaparzda topla buluşan Aleksic topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.



77. dakika Göztepe'de Zlatko Tripic'in yerine Cherif Ndiaye oyuna girdi.

83. dakikada Göztepe'de, Ideye ve Yalçın'ın yerine Efe Binici ve Andre Poko oyuna girdi. Başakşehir'de ise Demba Ba'nın yerine Gulbrandsen oyunda.

86. dakikada Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın vakit geçirmesi nedeniyle hakeme itiraz eden Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü.

89. dakikada Göztepe'de Alexic'e faul yapan Poko sarı kart gördü.

90. dakikada Başakşehir'de Crivelli ve Ponck oyundan çıkıyor, Berkay ve Enes Karakuş oyunda.

90+1'de hakem maçın sonuna en az 7 dakika ekledi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck (Dk. 90 Enes Karakuuş), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 68 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Kerim Frei), Crivelli (Dk. 90 Berkay Özcan), Ba (Dk. 83 Gulbrandsen)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dk. 59 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 83 Poko), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 46 Guilherme), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 77 Ndiaye), Ideye (Dk. 83 Efe Binici)

SARI KARTLAR: Okan Buruk (Teknik direktör), Epureanu (Medipol Başakşehir) - Tripic, Poko (Göztepe)