Başakşehir, İstanbulspor mesaisini sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.30'da yapacağı idman ile İstanbulspor hazırlıklarına devam edecek.

Turuncu-lacivertliler bu sezon çıktıkları 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 45 puan elde ederek ligde 5. sırada yer alıyor. Başakşehir son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.