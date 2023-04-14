İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2023 Cuma / 24 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3664
  • EURO
    21,3128
  • ALTIN
    1250.11
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, İstanbulspor mesaisini tamamladı
Spor

Başakşehir, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 20:55 - Güncelleme:
Başakşehir, İstanbulspor mesaisini tamamladı
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00'da deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Turuncu -lacivertliler bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Başakşehir bu sezon çıktığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.