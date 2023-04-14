Başakşehir, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00'da deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Turuncu -lacivertliler bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Başakşehir bu sezon çıktığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.