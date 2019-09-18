Başakşehir İtalya'da sürpriz peşinde! Muhtemel 11'imiz...

EDİPOL Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında Cengiz Ünder’in takımı Roma ile deplasmanda kapışacak. Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak maçın hakemi İspanyol Xavier Estrada Fernandez. Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak olan Başakşehir’in 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 da mağlubiyeti bulunuyor.

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