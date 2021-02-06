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Spor

Başakşehir - Karagümrük CANLI

Süper Lig'in 24. hafta maçında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bein Sports 2'den canlı izleyebileceğiniz Başakşehir - Karagümrük maçını Star.com.tr'den de canlı skor olarak takip edebilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:06
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Başakşehir - Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam. Müsabakanın VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu otururken, AVAR'da ise Yakup Özhan bulunuyor. Bein Sports 2'den canlı izleyebileceğiniz Başakşehir - Karagümrük maçını Star.com.tr'den de canlı skor olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR: 0 - KARAGÜMRÜK: 0

İlk 11'ler şöyle:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

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