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Spor

Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı idmanı tamamladı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ LİG KARNESİ

Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmadan 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 34 puanla 3. sırada yer aldı.

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