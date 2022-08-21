Başakşehir, Kayserispor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girdi ve takımının formasını ilk kez bir resmi maçta giydi.

Son 11 Süper Lig maçında yenilmeyen ve skor olarak hiç geriye düşmeyen Başakşehir, 3 maç sonunda gol yemedi ve puanını 7'ye yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin ikinci haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynan ve golsüz sona eren karşılaşmaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Volkan Babacan, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'in yerine Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Nacer Chadli'ye ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Muhammed Şengezer, Junior Caiçara, Ahmed Touba, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz ilk 11'iyle çıktı.

KAYSERİ'DE GAVRANOVİC KADRODA YOK



Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan Mario Gavranovic kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcumuz Mario Gavranovic sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri yer aldı.

VOLKAN'IN YOKLUĞUNDA KALE MUHAMMED'İN



Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı bulunan kaleci Volkan Babacan kadroda yer almadı.

Volkan Babacan'ın yokluğunda kaleye Muhammed Şengezer geçti. Yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki genç kaleci Deniz Dilmen yer aldı.

NACER CHADLİ BU SEZON İLK KEZ KADRODA



Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli bu sezon ilk kez turuncu-lacivertli formayı Kayserispor karşısında giydi.

UEFA listesinde adı yer almayan ve İstanbul ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta forma giyemeyen Chadli, Medipol Başakşehir'in ligde oynadığı ilk iki maçta da kadroda yer alamamıştı.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİ TRANSFERİ TRAORE TRİBÜNDE



Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore karşılaşmayı tribünde takip etti.

Turuncu-lacivertli kulübün 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Traore, dün İstanbul'a gelmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Medipol Başakşehir 2. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın ceza yayı üzerine yerden gönderdiği topun üzerinden Chadli atladı, arkasındaki Berkay Özcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Berkay, düzelttikten sonra ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

57. dakikada gelişen Kayserispor atağında, İlhan Parlak'ın pasıyla topla buluşan Mane ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Berkay, penaltı noktası önündeki Münir'e pasını attı. Münir'in plase şutunda kaleci topu son anda kurtardı. Boşta kalan topu önünde bulan Aleksic'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

78. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında topla rakiplerinde kurtulan Berkay Özcan ceza sahasına girer girmez sağından bindiren Münir'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Münir'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bilal'in kucağında kaldı.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 80 Mesut Özil), Deniz Türüç (Dk. 46 Serdar Gürler), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Münir), Szysz (Dk. 73 Crivelli)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan (Dk. 54 Mane), Cardoso (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima, Dk. 59 Aleksic, Dk. 61 Ahmed Touba, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)